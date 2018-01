Badegäste unerwünscht? Anzeige wegen einbetonierter Steine in Bendinat

Das Rathaus von Calvià im Südwesten von Mallorca hat Anzeige gegen Unbekannt gestellt, um gegen illegale Baumaßnahmen an der Küste des Orts Bendinat vorzugehen. Das gab die Gemeinde am Dienstag (9.1.) in einer Pressemitteilung bekannt. Konkret sollen Unbekannte ohne Erlaubnis öffentliche Abschnitte an der Küste in Bendinat so mit Beton bearbeitet haben, dass sich Badegäste im Sommer nicht darauf sonnen können.

Beigefügte Fotos sprechen für sich: Hier ist eindeutig zu erkennen, dass jemand verhindern wollte, dass sich Schwimmer zum Trocknen am Ufer breitmachen: Zahlreiche Betonspitzen ragen aus dem Boden und machen ein Ausstrecken unmöglich. Auch das Spazierengehen wird hier zum Zick-Zack-Lauf.

Als "unzumutbar" für die Umwelt bezeichnet das Rathaus die Betonierungen, die wohl ohne gültige Lizenz vorgenommen worden sind, und will veranlassen, dass die Bauten wieder abgerissen werden und die Landschaft in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird. Zuvor hatten sich Anwohner beschwert, die sich schon vor Beginn der Badesaison von den Betonspitzen gestört fühlen.

Auch die Küstenbehörde, der die Verwaltung jeglicher Abschnitte direkt am Meer untesteht, sei eingeschaltet worden. Nach spanischem Recht darf es im gesamten Staatsgebiet weder Privatstrände geben, noch dürfen Grundstücksbesitzer der Öffentlichkeit den Zugang zu den Abschnitten direkt an der Küste verbauen. /somo