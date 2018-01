Polizei sucht Feuerteufel in Palma de Mallorca

Einen oder mehrere Pyromanen, die vor allem Mülleimer in Brand setzen, sucht die Polizei in Palma de Mallorca. In der Nacht auf Dienstag (9.1.) brannten in den Stadtvierteln El Molinar und Coll den Rabassa mehrere Müllcontainer. Die Flammen schlugen dabei auch auf ein Auto und auf einen Strommasten über. Mehrere Hausfassaden wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.



Die Feuerwehr rückte zunächst aus, um gegen 3.30 Uhr ein Feuer im Carrer Bernat Visca (El Molinar) zu löschen. Dort brannten fünf Müllcontainer und die Flammen schlugen auf ein dicht geparktes Auto und einen Strommasten über. Knapp 30 Minuten später brannte ein weiterer Container im Carrer Alfambre im Ortsteil Coll den Rabassa. Bereits in der Nacht davor war im Camí den Mallol im Ortsteil Son Rullàn ein Mülleimer in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus. /tg





Esta noche contenedores de basura incendiados.

5 en C/. Bernat Visca y 5 en C/. Alfabra

Han afectado a 2 viviendas, 1 vehículo estacionado, y 1 poste de telecomunicaciones

3:30h pic.twitter.com/0NIKtzfvrA — A.C.i E. (@BombersDePalma) 9. Januar 2018