Feuerteufel von Palma de Mallorca schlägt wieder zu

Der Feuerteufel von Palma de Mallorca ist weiter am Werk. In der Nacht auf Mittwoch (10.1.) brannten im Stadtviertel Ciutat Jardí zwei weitere Müllcontainer. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um denselben Brandstifter handelt, der in der Nacht zuvor neun Container in der Umgebung angezündet hatte.

Der Brand der Container im Carrer Illa de Xipre wurde gegen 23 Uhr gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer innerhalb von Minuten und verhinderten, dass die Flammen auf umstehende Häuser oder Fahrzeuge übergriffen. In der Nacht zuvor war auch ein Gebäude in Mitliedenschaft gezogen worden. /ff