Mallorca erwartet den ersten Schnee des Jahres 2018

Wolken und Wind am Donnerstagmorgen (11.1.) in Port de Sóller.

Wolken und Wind am Donnerstagmorgen (11.1.) in Port de Sóller. Foto: MZ-Livecams

Es wird so kalt, nass und windig auf Mallorca, dass am Donnerstag (11.1.) in den Bergen der Tramuntana der erste Schnee des Jahres 2018 fallen könnte. Auf einer Höhe von 900 Meter kann es schneien, weiter unterhalb soll es zu teilweise heftigen Regen- oder Hagelschauern kommen. Der Wetterdienst Aemet hat die Warnstufe Gelb wegen starker Windböen und hoher Wellen ausgegeben.

Die Höchsttemperaturen sinken auf 13 Grad in Palma und auf 9 Grad in Bergdörfern wie Escorca. Nachts geht es auch an der Küste auf fast frostige 5 Grad herunter.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die Wetterlage soll sich am Freitag wieder beruhigen. Dann weht der Wind nur noch böig aus dem Nordwesten, und die Temperaturen steigen wieder etwas. 15 Grad sind durchaus drin. Mal scheint die Sonne, mal ist es bewölkt und mal kann es regnen. Spätestens am Wochenende flaut der Wind ab und dreht auf südliche Richtungen. /it / tg