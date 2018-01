Operation "Goodbye": 15 Festnahmen bei Razzia im "Drogen-Supermarkt" Son Banya

Einsatzkräfte der Nationalpolizei haben am Donnerstagmittag (11.1.) bei der ersten Drogen-Razzia des Jahres im Elendsviertel Son Banya bei Palma de Mallorca 15 Verdächtige festgenommen, darunter vier Minderjährige. Durchsucht wurden bei der Operation "Goodbuy" - der Name ist offenbar eine Anspielung auf die geplanten Umsiedlungen - die Barracken nach Rauschmitteln, aber auch nach Waffen und großen Bargeldmengen.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, waren rund 50 Beamte im Einsatz, ebenso ein Hubschrauber, der die Situation von der Luft aus im Blick hat. Im Fokus der Ermittler sind sechs verschiedene Clans aus der als Drogen-Supermarkt bekannten Siedlung, die den Rauschmittelhandel maßgeblich vorantreiben.

Der Einsatz zeigt: Die Probleme in Son Banya halten an. Das Rathaus von Palma hatte vor Kurzem bekannt gegeben, dass ein Teil der Behausungen in der Siedlung noch in den kommenden Monaten abgerissen und die betroffenen Familien in andere Stadtviertel umgesiedelt werden sollen. /somo

Hintergrund: Son Banya - gefangen im Schattendasein