Mord auf Mallorca: Mann in Costa d´en Blanes (Calvià) erstochen, Partnerin schwerverletzt

Eine Bluttat erschüttert Mallorca. Am Donnerstagabend (11.1.) wurde in Costa d'en Blanes ein Mann in seinem Haus erstochen und dessen Frau lebensgefährlich verletzt. Am Tatort nahm die Polizei den etwa 25-jährigen Sohn der Frau als mutmaßlichen Täter fest.

Aufgrund eines Notrufs traf die Polizei gegen 21.30 Uhr am Tatort ein. Anscheinend waren mehrere Räume des Hauses in der Gemeinde Calvià im Südwesten der Insel mit Blut verschmiert. Die Mutter konnte lebend aber schwerverletzt ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert werden. Aus den Stichwunden im Bauchbereich hatte sie viel Blut verloren. Ihr Zustand ist lebensbedrohlich. Ihr Lebensgefährte war bereits verstorben.

Bei dem als mutmaßlichen Täter festgenommen jungen Mann handelt es sich Angabend der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" um den Sohn der attackierten Frau und anscheinend um den Stiefsohn des Erstochenen. In den spanischen Medien kursierten zunächst verschiedene Angaben über die familiären Beziehungen.

Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Tatverdächtige unbewaffnet im Haus und wurde festgenommen. Es handelt sich um eine bei der Polizei als gewalttätig bekannte Person. Die Guardia Civil ermittelt die weiteren Umstände des mutmaßlichen Mordes. /tg