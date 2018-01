Nächste Hundeattacke auf Schafe in Inca

Der Schäfer fand eines seiner Tiere so vor.

Der Schäfer fand eines seiner Tiere so vor. Foto: DM

Ein ausgebüxster Hund hat am Donnerstagabend (11.1.) ein Schaf in Inca getötet. Zwei Lämmer wurden zudem verletzt. Nach dem Massaker am Sonntag (7.1.) ist es der zweite tödliche Angriff binnen einer Woche auf Mallorca.

Viehzüchter Andreu Truyol bekam einen Anruf, dass seine Schafe vereinzelt auf Wegen stehen. Als er nachschaute, fand er das tote Tier und die verletzten Lämmer. Auf einer Nachbarfinca sichtete er den Angreifer und verständigte den Notruf. Mitarbeiter vom Tierauffanglager Natura Parc fingen den Hund ein, der über einen Identifizierungschip verfügte.

Dieser war nicht nötig, denn wenig später erschien der Halter, der bereits nach seinem Vierbeiner suchte. Der Halter versprach dem Viehzüchter, für den Schaden aufzukommen. Laut Truyol werden die Lämmer trotz schwerer Verletzungen überleben. /rp