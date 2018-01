Sonniger Wochenstart auf Mallorca

Viele Sonnenstrahlen hat Mallorca in den vergangenen Tagen nicht abbekommen. Das wird sich zum Start in die neue Woche ändern. Die Nacht von Sonntag (14.1.) auf Montag (15.1.) bleibt bei 6 Grad in Palma de Mallorca, 10 Grad in Felanitx mild.

Der Montagvormittag kann sich noch leicht bewölkt darstellen. Gen Nachmittag gibt es laut der spanischen Wetterbehörde Aemet einen klaren Himmel. Die Höchsttemperaturen liegen fast inselweit bei 15 Grad.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Das sonnige Wetter setzt sich am Dienstag (16.1.) fort. Dann sollen auch die Temperaturen – besonders nachts – ansteigen. /rp