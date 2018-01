Pfarrer soll Zwölfjährige sexuell missbraucht haben

Ein Pfarrer muss sich ab Mittwoch (17.1.) in Palma de Mallorca wegen des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs einer Zwölfjährigen vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft fordert drei Jahre Haft. Dem 74-jährigen Antoni Cano wird vorgeworfen, das Mädchen im Februar 2015 in seinem Haus im Dorf Calonge bei Santanyí unsittlich berührt zu haben. Der Mann soll bereits vor Jahrzehnten in Selva, wo er als Dorfpfarrer amtiert hatte, einen Messdiener sexuell belästigt haben. Dieser Fall ist jedoch verjährt.

Bei dem jetzt vor Gericht verhandelten Missbrauchs-Fall handelt es sich um den zweiten dieser Art in den vergangenen Jahren auf Mallorca. Im Sommer 2016 war Pere Barceló zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte gestanden, in den 90er-Jahren wiederholt ein Mädchen vergewaltigt zu haben, als er Pfarrer von Can Picafort gewesen war. Barceló sitzt in einem Gefängnis in Segovia seine Strafe ab. /it