Viel Sonne auf Mallorca, aber auch viel Wind

Ein Traum in Blau: Port d´Alcúdia am Dienstagvormittag (16.1.). Foto: MZ-Webcam

Das Wetter auf Mallorca gestaltet sich in diesen Tagen zwar weitgehend sonnig, aber recht windig. Die Temperaturen steigen am Tag auf bis zu 17 Grad, in der Nacht jedoch stürzen sie wegen des klaren Himmels in den Keller und verharren bei nur noch 6 bis 7 Grad. Der Wind weht mal aus dem Westen und mal aus dem Nordwesten.

Zum Wochenende (20./21.1.) hin, an dem die Fiestas zu Sant Sebastià steigen, soll die Regenwahrscheinlichkeit bei weiterhin viel Wind auf 75 Prozent ansteigen und die Schneefallgrenze auf 1.000 Meter absinken. Das sind relativ ungute Aussichten für die Freunde des rituellen Freiluftgrillens. /it

