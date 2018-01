Pepsi macht Produktionsanlage auf Mallorca dicht

Abfüllbetrieb in Pont d´Inca.

Die Tage des Abfüllwerks von Pepsi auf Mallorca sind gezählt. Der Weltkonzern will sein Werk in Pont d'Inca, das Anfang der 1980er Jahre den Betrieb aufgenommen hatte, im Februar schließen. Das hat ein Vertreter von Pepsi bei einem Treffen im balearischen Arbeitsministerium am 11. Januar angekündigt, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Ein weiteres Treffen gab es mit dem Bürgermeister der Gemeinde Marratxí, Miquel Cabot. Dieser spricht von 27 Arbeitern, die von der Werksschließung betroffen seien. Entlassen werden sollen die Mitarbeiter der Produktion, nicht aber des Vertriebs.

Das Unternehmen will den Angestellten nun Vorschläge für den Personalabbau unterbreiten. Die Rede ist von Frühpensionierungen, Jobangeboten an anderen Standorten in Spanien sowie Abfindungen.

Vor vier Jahren hatte bereits Coca Cola seine Abfüllanlage auf Mallorca dicht gemacht. Damals gab es auf der Insel Boykott-Aufrufe, von denen Pepsi profitierte. Nun ereilt das Werk dasselbe Schicksal. /ff