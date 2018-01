Die Spitzen gegen Badegäste an der Küste von Bendinat sind weg

Nach dem Protest der Anwohner sowie einem Bußgeldverfahren der Gemeinde Calvià und der Küstenbehörde sind die an der Küste von Bendinat im Südwesten von Mallorca in Beton eingelassenen Steine wieder entfernt worden. Ein Hausbesitzer, der mit der Aktion offenbar Badegäste abschrecken wollte, kam der Frist von einer Woche nach, wie der Regionalsender IB3 berichtet.

Auf die Umbauten, die man auch mit einem ausgefallenen Kunstwerk assoziieren könnte, waren Anwohner Anfang vergangener Woche aufmerksam geworden. In einem öffentlichen Bereich an der Küste - in Spanien darf es keine Privatstrände geben - wurden Steine so einbetoniert, dass kein Badegast mehr sein Handtuch ausbreiten kann. Calvià stellte daraufhin am Dienstag Anzeige gegen Unbekannt. Ein "Strand für Fakire" witzelten Kommentatoren auf der MZ-Facebook-Seite. /ff