Waldbrand in Gemeinde Pollença zerstört zehn Hektar

Ein Waldbrand hat am Mittwoch (17.1.) am Puig de Maria in der Gemeinde Pollença im Nordosten von Mallorca rund zehn Hektar Wald und Buschwerk zerstört. Das Feuer war nach kurzer Zeit unter Kontrolle.

Der Brand war gegen 7 Uhr morgens ausgebrochen. Im Einsatz waren Feuerwehrleute der balearischen Naturbehörde Ibanat sowie der Feuerwache von Alcúdia. Sie bekämpften die Flammen am Boden und aus der Luft. Gegen zehn Uhr war der Waldbrand dann unter Kontrolle.

Das Feuer war offenbar vom starken Wind begünstigt worden, der am Mittwoch auf Mallorca weht, der balearische Wetterdienst hatte deswegen Warnstufe Gelb ausgegeben.