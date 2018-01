Deutscher Unternehmer zeigt Interesse an traditionsreicher Bar Cristal

Nachdem die traditionsreiche Bar Cristal in Palma de Mallorca im September vergangenen Jahres ihre Türen geschlossen hat, zeigt nun ein deutscher Unternehmer Interesse. Helmut Clemens, Gründer des auf mallorquinische Delikatessen spezialisierten Restaurants und Ladens Es Rebost, will das Lokal an der Plaça d'Espanya wieder zum Leben erwecken. Das hat der Unternehmer auf Anfrage der Mallorca Zeitung am Donnerstag (18.1.) bestätigt, nachdem die Zeitung "Última Hora" darüber berichtet hatte. Nähere Details werde er in Kürze in einer Pressemitteilung bekannt geben.

Bisher hat das Rebost Standorte im Carrer Jaume III. und im Carrer Oms. Im März oder April könnte dann mit der Bar Cristal ein weiterer Standort hinzukommen.

Zuletzt war in der mallorquinischen Presse die Rede davon gewesen, dass ein Mobilfunkanbieter das Lokal anmieten wolle. Dazu ist es aber offenbar nicht gekommen.

Die Bar Cristal war eine Institution auf Mallorca. Grund für die Schließung nach 62 Jahren war eine massive Mieterhöhung, die sich die Betreiber nicht mehr leisten können. Die elf Mitarbeiter mussten sich einen neuen Job suchen. Das 1916 erbaute Jugendstil-Gebäude stammt von Gaspar Bennàzar.