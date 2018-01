Umweltschützer beklagen Schlupfloch in neuem Regelwerk für Partyboote

Die Umweltschutzorganisation Gob hat ein totales Verbot von Partybooten in geschützten Gebieten an der Küste von Mallorca gefordert. Die derzeit geplante Nachbesserung des Umweltschutzgesetzes der balearischen Landesregierung gehe nicht weit genug. Das neue Regelwerk, das derzeit öffentlich ausgelegt ist, erlaube weiterhin, dass die Partyboote etwa im Gebiet von Sa Dragonera oder Naturbuchten an der Ostküste von Mallorca unterwegs sein könnten, heißt es in einer Pressemitteilung des Gob vom Freitag (18.1.).

Zwar verbietet das Gesetz Ausflugsfahrten von Partybooten in Naturschutzgebieten. Darunter fallen laut Gob etwa der Nationalpark Cabrera südöstlich von Mallorca oder der Naturstrand Es Trenc. In dem Gesetzestext seien aber nicht Schutzgebiete enthalten, wie sie die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie festlege. Dafür reiche schon eine geringfügige Änderung in der Formulierung des Gesetzestextes.

Die Partyboote stehen seit Jahren im Visier von Behörden und Umweltschützern. Zuletzt fanden verstärkte Kontrollen der Lizenzen statt. /ff

