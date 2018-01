Weitgehend trockenes und mildes Sant-Sebastià-Wochenende auf Mallorca

Mehr Wolken als Sonne am Freitagvormittag (19.1.) am Strand von Can Pastilla.

Das trubeligste Wochenende des Jahres in Palma de Mallorca bleibt weitgehend trocken. Laut dem Wetterdienst Aemet steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit nur am Samstagvormittag (20.1.), dem Sant-Sebastiá-Feiertag, für einige Stunden auf 50 Prozent. Wenn jedoch auf mehreren Bühnen im Zentrum der Stadt am Freitagabend Konzerte über die Bühne gehen und Tausende auf den Straßen grillen, fällt laut Vorhersage kein Tropfen. Das gilt auch für den Samstanachmittag und den Sonntag.

Die Temperaturen auf Mallorca steigen kontinuierlich: Während am Freitag 17 Grad erreicht wurden, geht es am Samstag auf 19 und am Sonntag sogar auf frühlingshafte 20 Grad hoch. Dazu setzt sich die Sonne mehr und mehr durch. Der Wind frischt allerdings in der Nacht zum Sonntag gehörig auf. Nachts sacken die Temperaturen zunächst auf 7 bis 8 Grad ab, am Sonntag werden jedoch milde 13 Grad gemessen.

Die erste Hälfte der neuen Woche steht ganz im Zeichen von viel Sonne und weiterhin milden Temperaturen. Der Wind flaut dann wieder spürbar ab. /it