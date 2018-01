Palma de Mallorca stellt Katalog der schützenswerten Traditionsläden vor

Dürfte dazu gehören: Spielzeugladen "La Industrial" in Palma de Mallorca.

Sie machen die Identität der Innenstadt von Palma de Mallorca aus, unterliegen aber zunehmend dem Druck der Globalisierung: Immer mehr Traditionsläden schließen. Um diese Entwicklung umzukehren, will die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca die Besitzer der verbliebenen Läden mit Geschichte fördern und stellt dazu am Montag (22.1.) einen Katalog mit schützenswerten Geschäften vor - von Bäckereien über Handwerksläden bis hin zu verbliebenen Modegeschäften.

Erwartet wird, dass rund 50 Geschäfte Aufnahme in den zunächst provisorischen Katalog finden, der dann noch vom Stadtrat verabschiedet werden muss. Neben steuerlichen und finanziellen Maßnahmen dürfte es auch darum gehen, den Katalog speziell bei Urlaubern zu bewerben. Ziel: Statt in Filialen von Handelskonzernen, die es überall gibt, sollen die Besucher ihre Mitbringsel in den Traditionsläden erstehen.

In den vergangenen Monaten haben eine Reihe von Traditionsläden geschlossen. Nach dem emblematischen Café Lírico, dem Traditions-Schreibwarengeschäft Casa Roca und den Kurzwarenläden Casa Bet und Casa Tarongí machte vergangenes Jahr auch die Bar Cristal dicht - wobei ein deutscher Unternehmer nun unter neuem Vorzeichen die Wiedereröffnung des Lokals plant.

Für die Entwicklung werden vor allem die rasant steigenden Mieten und Immobilienpreise im Zentrum der Stadt verantwortlich gemacht, die sich vorwiegend große Ketten, exklusive Hotels oder Investoren von Luxusimmobilien leisten können. /ff

