105 Millionen Euro für Industriesektor auf Mallorca

Die Landesregierung will über einen Zeitraum von acht Jahren insgesamt 105 Millionen Euro investieren, um die Industrie auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln zu fördern. Der Sektor müsse in der Balearen-Wirtschaft wieder an Gewicht zulegen, erklärte die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol (Sozialisten) am Montag (22.1.) bei einem Treffen mit Vertretern von Unternehmerverbänden und Gewerkschaften. Ziel sei es, dass 3.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen würden.

Um die Balearen-Wirtschaft, die vor allem vom Tourismus abhängt, wieder stärker zu diversifizieren, soll der Sektor der Industrie einen Anteil von neun Prozent am Bruttoinlandsprodukt einnehmen. Man wolle 600 Firmen in zwölf Industrie-Clustern bündeln. Ziel der Landesregierung ist es zudem, die Digitalisierung voranzutreiben und den Export zu fördern. Vertreter von Unternehmen und Gewerkschaften lobten die Initiative der Landesregierung. /ff