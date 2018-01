Verfolgungsjagd über 20 Kilometer endet mit Crash an Mauer

Nach einer wilden Verfolgungsjagd über eine Strecke von 20 Kilometern ist die Flucht eines Verdächtigen an einer Betonmauer im Ort Son Ferriol östlich von Palma de Mallorca geendet. Wie die Guardia Civil erst am Dienstag (23.1.) mitteilte, ereignete sich die Verfolgungsjagd bereist in der Nacht zum Samstag.

Die lange und gefährliche Fahrt des 30-jährigen Spaniers begann in Inca. Dort hatte die Polizisten ein Anruf aus dem örtlichen Gewerbepark im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Raubüberfall erreicht. Als die Beamten den Gewerbepark erreichten und den Verdächtigen aufspürten, nahm dieser in einem Pkw reißaus. Der Mann raste mit überhöhter Geschwindigkeit in falscher Richtung durch mehrere Einbahnstraßen in Inca, ignorierte rote Ampeln und setzte andere Verkehrsteilnehmer großer Gefahr aus.

Nachdem er Inca verlassen hatte, nahmen gleich mehrere Polizeifahrzeuge die Verfolgung auf. In einem Kreisverkehr in Son Ferriol endete die Jagd dann jäh an einer Betonmauer. Bei dem Unfall erlitt der 30-Jährige nur leichte Verletzungen.