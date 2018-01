Palma registriert Rekord-Nachttemperatur im Januar

Traumwetter am Dienstagvormittag (23.1.) in Port d´Alcúdia.

Traumwetter am Dienstagvormittag (23.1.) in Port d´Alcúdia. Foto: MZ-Webcam

In Palma de Mallorca sind in der Nacht zum Montag (22.1.) so hohe Mindesttemperaturen wie noch nie in einem Januar seit Beginn der Messungen registriert worden. Am Einkaufszentrum Portopí zeigte das Thermometer 15,9 Grad, am Flughafen von Mallorca sogar 16,1 Grad.

Dieser Temperaturrekord erreicht die Insel zusammen mit den sogenannten "calmas de enero", ruhigen und milden Tagen im ersten Monat des Jahres.

Nach 20 Grad am Montag und Dienstag (22./23.1.) pendeln sich die Höchstwerte bis Donnerstag auf immerhin 19 Grad ein. Dazu scheint die ganze Zeit über die Sonne vom fast ungetrübt blauen Himmel. Nachts ist es mit 8 bis 11 Grad nicht allzu kalt.

Erst am Donnerstag ziehen vermehrt Wolken auf. Der Wind weht bis dahin schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Erst zum Wochenende hin ändert sich das Wetter: Ein Regengebiet soll Mallorca erreichen, die Temperaturen sollen auf nur noch höchstens 15 Grad fallen. Oberhalb von 1.000 Metern muss dann in der Serra de Tramuntana wieder mit Schnee gerechnet werden. /it