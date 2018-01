Es wird ausgesprochen nass auf Mallorca

So gülden! Blick am Mittwochvormittag (24.1.) auf den Hafen von Palma.

So gülden! Blick am Mittwochvormittag (24.1.) auf den Hafen von Palma. Foto: MZ-Webcam

Nach einigen meist sonnigen und ruhigen Tagen stellt sich auf Mallorca wieder windigeres und vor allem feuchteres Wetter ein. Nach einem noch trockenen, aber wolkigen Donnerstag (25.1.) frischt der Westwind am Freitag auf, und es beginnt teils ergiebig zu regnen. Die Schneefallgrenze fällt dabei auf 900 Meter. Dieses Regenwetter setzt sich fort bis mindestens zum Sonntag.

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Die Temperaturen sinken allerdings nur unmerklich von 19 Grad am Donnerstag auf 16 bis 17 Grad am Samstag. Nachts bleibt es bei 7 bis 8 Grad zwar kühl, aber erträglich.

Am Montag und Dienstag war es auf Mallorca mit 20 Grad ausgesprochen warm gewesen. In der Nacht zum Montag wurden mit 16,2 Grad am Flughafen von Mallorca die höcheten Januar-Nachtwerte seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen. /it