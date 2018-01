Mallorca-Hoteliers steigern Zahl der Übernachtungen und Rentabilität

Touristen in Palma de Mallorca.

Touristen in Palma de Mallorca. Foto: Bosch

Das Jahr 2017 ist für die Hoteliers auf Mallorca gut gelaufen. So stieg die Zahl der Übernachtungen auf der Insel von 41,9 Millionen im Vorjahr auf 45,7 Millionen im Jahr 2017. Die Balearen waren darüber hinaus laut dem am Dienstag (23.1.) veröffentlichten Hotelkonjunkturbericht des spanischen Statistikamts die Region in Spanien mit einer der höchsten Rentabilitätsquoten.

Auch hinsichtlich der Auslastung können die Hoteliers auf Mallorca zufrieden sein. Sie lag in den Hotels auf den Balearen bei durchschnittlich 78,9 Prozent und damit höher als auf den Kanaren oder in Valencia. Allerdings ging der Wert im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte zurück.