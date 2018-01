Regenschirme auf Mallorca bereithalten!

Am Donnerstagvormittag (25.1.) war es sonnig in Port d´Alcúdia.

Am Donnerstagvormittag (25.1.) war es sonnig in Port d´Alcúdia. Foto: MZ-Webcam

Das Wetter auf Mallorca trübt sich in den nächsten Tagen gehörig ein. Am Donnerstagabend (25.1.) steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf 85 Prozent, bis Sonntagmittag soll es mitunter schütten. Am Freitag muss oberhalb von 1.200 Metern mit Schneefall gerechnet werden, am Samstag oberhalb von 900 Metern.

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Die Temperaturen gehen allerdings glücklicherweise nicht in den Keller: 17 Grad sollen am Freitag drin sein, nach 15 Grad am Samstag sogar 19 Grad am Sonntag. Am Freitag frischt der Wind spürbar auf. Zunächst weht er aus dem Nordwesten, dann dreht er auf Nordost und am Sonntag auf Ost. Nachts geht es auf zunächst 8 Grad herunter, am Sonntag sind es immerhin 10 Grad. Am Samstag gilt wegen bewegter See Warnstufe Gelb rund um Menorca.



Die Warnstufen des Wetterdienstes

Am Montag und Dienstag war es auf Mallorca mit 20 Grad ausgesprochen warm gewesen. In der Nacht zum Montag wurden mit 16,2 Grad am Flughafen von Mallorca die höcheten Januar-Nachtwerte seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen. /it