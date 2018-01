Unternehmer Franz Kraus eröffnet Fet-a-Sóller-Filiale an Palmas Rathausplatz

Der deutsche Unternehmer Franz Kraus eröffnet ein neues Ladenlokal inklusive Eisverkauf direkt am Rathausplatz von Palma de Mallorca. Die inzwischen sechste Mallorca-Filiale von Fet a Sóller entsteht im früheren Juwelier-Geschäft Relojería Española, wie Kraus am Donnerstagmorgen (25.1.) gegenüber der Mallorca Zeitung bestätigte.

Sofern die Behörden mitspielen, werde das neue 60 Quadratmeter große Geschäft noch vor Ostern eröffnet, so der Deutsche, der mit seinem Angebot an Mallorca-Spezialitäten der internationalen Franchise-Konkurrenz, die sich in Palma ausbreitet, Paroli bieten will. Direkt in der Nachbarschaft befindet sich eine Starbucks-Filiale.

Mit dem Ladenlokal in bester Lage habe sich eine einmalige Gelegenheit für die weitere Expansion ergeben, so Kraus. Die bisherigen Filialen befinden sich schwerpunktmäßig in Sóller, wo auch die neue Eisfabrik des Unternehmers steht. In Palma gibt es bislang ein Geschäft im Carrer Unió. Im Angebot sind neben zahlreichen in Sóller hergestellten Eissorten unter anderem Salz, Käse, Olivenöl, Weine oder Marmeladen. /ff