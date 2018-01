Warnstufe Gelb: Schmuddelwetter sucht Mallorca heim

Dunkle Wolken und Regen am Freitagvormittag (26.1.) über der Playa de Muro.

Dunkle Wolken und Regen am Freitagvormittag (26.1.) über der Playa de Muro. Foto: MZ-Webcam

Nach den milden und sonnigen "calmas de enero" stellt sich deutlich kühleres und nasses Winterwetter auf Mallorca ein. Am Freitag (26.1.) fielen die Höchsttemperaturen von mehr als 20 auf nur noch 16 Grad. Bei noch schwachem Wind regnete es immer wieder, oberhalb von 1.200 Metern könnte der Niederschlag als Schnee niedergehen.

Am Samstag kommt es noch dicker: Die Werte sinken noch etwas weiter, und zwar am Tag auf 15 Grad und nachts auf nur noch 6 Grad. Der Nordostwind frischt auf etwa 60 Stundenkilometer auf, und es kann besonders am Nachmittag teils heftig regnen. Die Schneefallgrenze sinkt zeitweise auf nur noch 1.000 Meter.

Bereits am Freitag galt vor Nord-, Nordwest- und Nordostmallorca und rund um Menorca wegen bis zu drei Meter hoher Wellen die Warnstufe Gelb. Am Samstag gilt diese Warnstufe auch für Süd- und Südost-Mallorca sowie Ibiza.

Am Sonntag beruhigt sich das Wetter wieder. Ab dem Nachmittag lässt sich laut Vorhersage die Sonne endlich wieder blicken, und die Temperaturen sollen endlich wieder deurtlich nach oben gehen, nämlich auf 19 Grad. Allerdings soll es stürmisch bleiben. /it