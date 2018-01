In der Cala Mesquida wird das Strandgut klassifiziert

Welcher Müll wird vor allem an der Küste von Mallorca angespült? Um diese Frage zu beantworten, haben Aktivisten am Freitag (26.1.) Proben am Strand von Cala Mesquida in der Gemeinde Capdepera genommen. Ziel des von der Europäischen Union finanzierten Projekts ACT4LITTER st es, Korrekturmaßnahmen in Abhängigkeit von den registrierten Mülltypen zu entwickeln.

Bei der Klassifizierung sammelten die Mitarbeiter unter Begleitung der Gemeinderätin für Umwelt Plastikmüll, metallene Gegenstände, Schraubverschlüsse von Flaschen, Schnüre oder Wattestäbchen ein, anschließend wurden die Fundstücke sortiert und gewogen. Die Aktion soll nun in jeder Jahreszeit wiederholt werden.

Cala Mesquida befindet sich im Meeresschutzgebiet Levante. Weitere Aktionen zur Klassifizierung des Mülls laufen in Italien, Frankreich und Griechenland. /ff