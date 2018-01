Geisterfahrer verursacht tödlichen Unfall auf Inca-Autobahn

Auf der Autobahn zwischen Palma de Mallorca und Inca ist es in am Samstagmorgen (27.1.) zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 20-Jähriger fuhr sein Auto auf der Strecke von Palma nach Inca in entgegengesetzter Richtung. Dabei stieß er auf der Höhe des Kilometers 11,6 bei Santa Maria mit einem anderen Auto zusammen, an dessen Steuer eine 20-Jährige saß. Der Vorfall ereignete sich gegen 3.10 Uhr.

Beide Fahrer wurden in ihren Autos eingeklemmt und schwer verletzt. Der Beifahrer des 20-Jährigen starb beim Aufprall. Es soll sich um den 18-jährigen Bruder des Geisterfahrers handeln.

Die Guardia Civil untersucht nun, wie es dazu kommen konnte, dass das Auto auf die falsche Spur geriet. Zeugenaussagen zufolge war das Auto mit rund 90 km/H auf der falschen Spur unterwegs. Eine Zeugin, die parallel zum Geisterfahrer auf der richtigen Spur unterwegs war, sagte gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", das Auto sei mehreren Fahrzeugen ausgewichen, bevor es zum Aufprall mit dem Auto der jungen Frau kam. "Wir alarmierten die 112, dort sagte man uns, sie wüssten schon über den Geisterfahrer Bescheid."

