Schnee in den Bergen, Starkregen in Sóller

Die höchsten Berge auf Mallorca sind am Samstagmorgen 827.1.) mit einer leichten Schneeschicht aufgewacht. Auf dem Puig Major, dem höchsten Gipfel der Insel, lagen drei Zentimeter Schnee. Am Abend war die Zufahrtsstraße zum Berg vorsichtshalber gesperrt worden. Nachdem aber der Schnee weggeräumt war, wurde sie am Vormittag wieder geöffnet, so die MZ-Schesterzeitung "Diario de Mallorca". Ohnehin soll es durch das schlechte Wetter wenig Andrang gegeben haben. Die Schneefallgrenze liegt derzeit bei 700 Metern.



Sehen Sie die Fotos vom Schnee in der Bildergalerie!



In Sóller derweil hat es nach Angaben der staatlichen Wetteragentur AEMET die stärksten Regenfälle der vergangenen zwölf Monate gegeben. So sollen in der Messstation Sa Vinyassa bis zum Vormittag 77 Liter pro Quadratmeter gefallen sein. Das Wetter soll das Wochenende über in der Form weitergehen. /pss