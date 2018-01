Die Wolken weichen zum Wochenanfang

Das Schmuddelwetter vom Wochenende ist am Montag (29.1.) erstmal wieder vorbei. Bei kaum bewölktem Himmel sollen die Temperaturen laut staatlicher Wetteragentur AEMET bei 16 Grad in Felanitx und 18 Grad in Palma de Mallorca liegen. Nachts kühlt es in Palma auf bis zu f:unf Grad ab.

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Auch am Dienstag und Mittwoch soll es weitgehend wolkenfrei bleiben. Die Temperaturen bleiben gleich. /pss