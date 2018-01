Sommer-Urlaub auf Mallorca 2018 rund sechs Prozent teurer

Mallorca ist auch in diesem Jahr die beliebteste europäische Ferieninsel für einen sommerlichen Pauschalurlaub, kommt den Urlaubern im Schnitt aber sechs Prozent teurer als 2017. Zu diesem Ergebnis ist das Vergeichsportal Check24 auf Basis der Pauschalreisebuchungen zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar gekommen. Auf dem zweiten Rang der Beliebtheitsskala der Insel-Destinationen folge mit deutlichem Abstand Kreta, dahinter die Kanaren-Inseln Fuerteventura und Gran Canaria, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag (29.1.).

Während Kos günstiger geworden sei, wurde die größte Preissteigerung im Vergleich zum Vorjahr auf Korfu und Paxi festgestellt. Unter den zehn meistgebuchten europäischen Inseln sei ein Pauschalurlaubstag in den Sommerferien 2018 auf Teneriffa am günstigsten. Am meisten gäben Urlauber pro Tag und pro Person auf Ibiza aus. /ff