Mann stirbt bei Sturz aus dem sechsten Stock in Palma de Mallorca

Ein Mann ist bei einem Sturz aus dem sechsten Stock in Palma de Mallorca ums Leben gekommen. Der leblose Körper wurde im Innenhof eines Gebäudes im Carrer Concòrdia entdeckt. Die Nationalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Zu dem tödlichen Sturz kam es gegen 13 Uhr. Zuvor hatte der Mann offenbar Anwohner aus dem siebten Stock gebeten, an der Außenfassade zu seiner Wohnung in den sechsten Stock herunterklettern zu dürfen, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. "Ich habe ihn nicht hereingelassen", wird der Anwohner zitiert. Andere Insel-Medien berichten, dass der Mann auf der Dachterrasse Wäsche aufgehängt und seinen Schlüssel vergessen habe und deswegen versucht habe, an der Außenfassade herunterzuklettern.

Ermittler sicherten nach dem Sturz Spuren und befragten Anwohner. Eine Autopsie sollte am Dienstag stattfinden. /ff