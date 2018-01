Anwohner beklagen Trinkgelage an der Playa de Palma im Januar

Die Anwohnervereinigung Ciutat de s'Arenal hat sich über Trinkgelage an der Playa de Palma beschwert, die bereits im Januar stattfänden. Am vergangenen Wochenende habe man Gruppen von Urlaubern an der Promenade beim Alkoholkonsum und jede Menge fliegende Händler beobachtet, aber keine Polizeipräsenz festgestellt, heißt es in einer auf Facebook veröffentlichten Mitteilung: "Das könnte ein Beispiel sein für das, was uns in dieser Saison erwartet."

Obwohl ein Vergnügungskomplex an der Playa de Palma für das Partywochenende geworben habe, habe die Stadt Palma keine Vorkehrungen getroffen, wird kritisiert. Wenn das in der Nebensaison nicht klappe, sei das kein gutes Zeichen für die Hauptsaison.

Die Mitteilung wird illustriert mit Fotos von Gruppen junger Leute, die an der Promenade stehen und Getränke in Plastiktüten bei sich haben. Alkoholika sind allerdings nicht erkennbar. Fliegende Händler bieten den Gruppen ihre Waren an.

Anwohner beklagen sich alljährlich über Exzesse von Urlaubern an der Playa de Palma, die Stadtverwaltung kündigt regelmäßig ein härteres Durchgreifen an. /ff