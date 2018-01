Mutmaßlicher Einbrecher versucht, Polizisten zu überfahren

Zwei mutmaßliche Einbrecher auf Mallorca, die am Dienstagmittag (30.1.) festgenommen werden sollten, haben die Einsatzkräfte der Polizei im Dorf Consell in Atem gehalten. Einer der beiden Männer versuchte, einen Beamten der Nationalpolizei mit seinem Pkw zu überrollen. Der Polizist gab drei Schüsse aus seiner Dienstpistole in die Luft ab, um den Mann davon abzuhalten. Der Verdächtige ergriff daraufhin die Flucht, eine Fahndung wurde eingeleitet.

Ein zweiter mutmaßlicher Verdächtiger verschanzte sich in einem Gebäude in Consell. Als die Polizeikräfte eindrangen, stellte sich allerdings heraus, dass der Mann nichts mit den Ermittlungen zu tun hatte. /ff