Schmuddelwetter lässt auf Mallorca Temperaturen purzeln

So schön! Am Dienstagnachmittag (30.1.) war es sonnig in Son Serra de Marina.

So schön! Am Dienstagnachmittag (30.1.) war es sonnig in Son Serra de Marina. Foto: MZ-Webcam

Nach einigen sonnigen und eher milden Wintertagen lässt ein Regengebiet die Temperaturen auf Mallorca nach unten gehen. Bereits am Donnerstag (1.2.) nähern sich von Westen her dichte Wolken. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt am Nachmittag bei 100 Prozent, oberhalb von 1.000 Metern geht der Niederschlag bei Höchstwerten um 16 Grad als Schnee nieder.

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Am Freitag setzt sich das Schmuddelwetter unvermindert fort. Die Temperaturen stürzen bei einem zuweilen nervigen Nordwind auf nur noch 6 bis 12 Grad, die Schneefallgrenze sinkt auf 600 Meter.

Erst am Samstag beruhigt sich das Wetter wieder: Die Sonne scheint öfter, es bleibt trocken und die Werte steigen ein wenig. An den darauffolgenden Tagen soll es wieder feuchter werden auf Mallorca, die Tagestemperaturen steigen jedoch wieder auf 16 Grad. /it