66-Jährige in ihrer Wohnung auf Mallorca niedergestochen

Die blutige Tat wurde in einer Wohnung in Inca auf Mallorca verübt Foto: DM

Neuer Fall von häuslicher Gewalt auf Mallorca: Ein 63-jähriger Mann soll am Mittwochmorgen (31.1.) in seiner Wohnung in Inca mit einem Messer auf seine Frau eingestochen haben. Die 66-Jährige wurde schwer verletzt und in kritischem Zustand ins Son-Espases-Krankenhaus gebracht. Das berichtet die Guardia Civil.

Wie es heißt, hat die Frau zahlreiche Verletzungen im Unterleib, die zu inneren Blutungen führten. Auch im Gesicht und an den Armen wies sie Schnittwunden auf. Gerettet wurde sie dank aufmerksamer Nachbarn, die gegen 8.30 Uhr am Morgen laute Schreie aus der Wohnung des Ehepaars vernahmen und die Notrufzentrale 112 benachrichtigten. Zunächst fuhren zwei Patrouillen der Ortspolizei von Inca vor, dann übernahm die Guardia Civil.

Der mutmaßliche Täter konnte am Tatort festgenommen werden und leistete keinen Widerstand. Die Beamten stellten zudem ein großes Küchenmesser sicher, das sehr wahrscheinlich als Tatwaffe diente. /somo