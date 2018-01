Bitte weiterfahren! Inselrat baut Kassenhäuschen am Sóller-Tunnel ab

Arbeiter haben am Dienstag (30.1.) mit Hilfe eines Krans die Kassenhäuschen am Sóller-Tunnel auf Mallorca zurückgebaut, die seit der Abschaffung der Maut am 29. Dezember nicht mehr gebraucht werden. Mit der Maßnahme wolle man dafür sorgen, dass die Fahrzeuge zügiger passierten, heißt es im Inselrat.

Viele Autofahrer, die von der Abschaffung der Maut nichts mitbekommen hätten, hielten weiterhin an den inzwischen unbesetzten Mautstellen.

Die Kassenhäuschen wurden mit einem Kran auf ein benachbartes Grundstück gehievt. In einem nächsten Schritt sollen auch die Schutzdächer sowie die Betoneinfassungen zurückgebaut werden.

Die Konzession an die Betreiberfirma Globalvía, die zuletzte 5 Euro pro Durchfahrt von Pkw-Fahrern verlangt hatte, war vom Inselrat Mallorca frühzeitig beendet worden, die entsprechende Entschädigung wird aus öffentlichen Geldern finanziert. /ff