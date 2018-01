Cala Ratjada putzt sich für die Saison heraus

Neuerungen in Cala Ratjada und Canyamel

Das Rathaus von Capdepera nutzt die Wintermonate dazu, um in dem bei Deutschen beliebten Küstenort Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca zahlreiche Renovierungsarbeiten voranzutreiben. Wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung am Mittwoch (31.1.) bekannt gab, handelt es sich vor allem um Zonen, die im Sommer stark genutzt werden.

So zum Beispiel der Kinderspielplatz an der Meerespromenade nahe des Son-Moll-Strands. 50.000 Euro nahm das Rathaus in die Hand, um hier für mehr Sicherheit und Spielspaß für die Kleinsten zu sorgen. Der Sanduntergrund wich einem Bodenbelag aus weichem Kautschuk, neue Spielgeräte wurden installiert. Auch Menschen mit Behinderung können nun problemlos den "parque infantil" nutzen.

Ebenfalls besser passierbar ist nun die Treppe im Ortsteil Es Pelats. Hier wurden neue Geländer angebracht und lockere Steine befestigt. Auch die bei Touristen beliebte Cala-Agulla-Straße wurde von Schlaglöchern befreit und stellenweise neu geteert. Kostenpunkt: rund 126.000 Euro. Zudem ist die Touristeninformation im Gemeindezentrum Cap Vermell jetzt besser gekennzeichnet. Neue Schilder weisen auf das Büro hin. Die Fahrrad- und Mountainbike-Strecken sind nun ebenfalls ausgeschildert.

Auch im Nachbarort Canyamel hat die Gemeinde investiert: Hier wurde der Bodenbelag der zentralen Plaça Capvermell ausgebessert, der zuvor durch zahlreiche Baumwurzeln beschädigt worden war. Moderne Bänke und Straßenlaternen sorgen für neuen Glanz. /somo