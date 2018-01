Guardia Civil entdeckt Sammlung mit 69 illegalen Trophäen

Die Guardia Civil hat 69 Trophäen geschützter Tiere in einer Wohnung auf Mallorca sichergestellt. Es handle sich um eine der größten illegalen Sammlungen ihrer Art in Spanien, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (31.1.). Auf den Balearen habe man bislang nichts Vergleichbares entdeckt.

Die Guardia Civil war im Rahmen der Operation Loxodonta auf im Internet gehandelte Trophäen eines Sammlers auf Mallorca aufmerksam geworden. Der Handel mit den ausgestopften Exemplaren vom Aussterben bedrohter Arten sei streng verboten. Die Ermittler identifizierten schließlich die Wohnung und beschlagnahmten die Trophäen, deren Wert auf rund 100.000 Euro geschätzt wird. Darunter sind Elefantenfüße, Löwen, Leoparden, Krokodile sowie ein Bär.

Die Guardia Civil betont, dass bereits das Angebot oder die Ausstellung derartiger Trophäen einen Gesetzesverstoß darstellen kann. /ff