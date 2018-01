Missbrauchsverdacht: Lehrer an Schule in Palma festgenommen

Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben am Dienstag (30.1.) einen Lehrer festgenommen, der mindestens 15 minderjährige Schülerinnen sexuell missbraucht haben soll. Der Mann wurde vom Dienst an seiner Schule in Palma de Mallorca suspendiert, wie es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch heißt.

Die mutmaßlichen Missbrauchsopfer hatten sich an die Vertrauenslehrerin gewandt, die Schule schaltete daraufhin die Polizei ein. Konkret soll der Lehrer die Schülerinnen während des Unterrichts unsittlich berührt haben. Zudem habe der Lehrer sexistische Sprüche über den Körper der Schülerinnen geäußert. /ff