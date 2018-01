Naturschützer protestieren bei Unesco gegen Neubausiedlung bei Deià

Die Naturschutzorganisation Gob will gemeinsam mit Anwohnern des Tramuntana-Dorfs Deià im Westen von Mallorca gegen den Bau der Neubausiedlung "Petit Deià" ankämpfen. Am Dienstag (30.1.) schickten die Aktivisten einen offiziellen Brief an das Kulturerbe-Komitee der Unesco. Darin beschreiben die Umweltschützer ihre Befürchtungen, dass "Petit Deià" sich negativ auf die Tramuntana auswirken könne, die seit 2010 als Unesco-Welterbe gilt.

"Als die Gebirgsregion diesen Titel erlangte, wurde betont, dass die Bebauung die größte Bedrohung sei", so Gob-Sprecherin Margalida Ramis. "Petit Deià" sei nur ein Beispiel, das sich an anderen Stellen wiederholen könnte. Die Bauarbeiten der neuen Siedlung sind bereits im Gange, entstehen sollen 21 Luxuswohnhäuser.

"Hier geht es nicht um soziales Wachstum des Ortes, sondern um reine Spekulation", kritisierte auch die Sprecherin des Anwohner-Verbands, Henar Arribas. Am Sonntag (4.2.) wollen die Bewohner ihr Missfallen auch in einer Demonstration zum Ausdruck bringen. /somo