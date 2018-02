Auto gerät auf Schnellstraße Palma-Manacor in Brand

Ein Citroën Xsara, der auf der Schnellstraße MA-15 zwischen Manacor und Palma de Mallorca unterwegs war, ist am Freitagvormittag aus noch ungeklärten Gründen in Flammen aufgegangen. Die Insassen des Pkws bemerkten auf Höhe von Kilometer 35 in der Nähe von Sant Joan, dass etwas nicht stimmte. Sie kkonnten den Wagen noch rechtzeitig verlassen. Kurz darauf ging der Citröen Xsara ganz in Flammen auf. Verletzt wurde niemand.

Der Wagen waren auf der Fahrspur in Richtung Palma unterwegs. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die MA-15 musste kurzzeitig gesperrt werden. /ck