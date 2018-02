Schneefall auf Mallorca und hohe Wellen an der Küste

Kältewelle auf Mallorca: In der Serra de Tramuntana hat es am Freitagmorgen (2.2.) oberhalb von 600 Metern geschneit. Die Ma-10 zwischen Lluc und Sóller musste zwischen dem Coll de Sa Batalla und dem Aussichtspunkt Ses Barques gesperrt werden.

Zeitweise nicht befahrbar war zudem die Landstraße Artà-Capdepera in der Nähe von Artà, weil eine Kiefer auf die Fahrbahn gestürzt war.

Der Wind kann bis zu 80 Stundenkilometer erreichen. Im Norden und Nordosten der Insel gilt die Warnstufe Orange, im Süden und im Westen die Warnstufe Gelb.

Mit einigen kurzen Unterbrechungen setzt sich das feucht-kalte Winterwetter auf Mallorca fort. Am Samstag soll es bei etwas höheren Werten immerhin trocken und teils sogar sonnig bleiben. Der Wind weht teils steif und teils stark mal aus nördlichen und dann aus westlichen Richtungen.

Am Sonntagnachmittag jedoch wird es wieder feucht auf der Insel, wiewohl die Schneefallgrenze dann bei 1.000 Metern liegen soll.

Die neue Woche wird dann laut Prognose noch erheblich unangenehmer: Ab Montag soll es – wenn der Wetterdienst Aemet recht hat – bei nur 12 bis 13 Grad am Tag und 5 Grad in der Nacht sogar mindestens vier Tage am Stück regnen. /it

