Schule in Sóller wegen Feuer-Alarm geräumt

Einsatz an der Schule.

Einsatz an der Schule. Foto: Mora

Wegen eines Feueralarms in einer Schule in Sóller im Norden von Mallorca am Freitag (2.2.) mussten rund 240 Schüler das Gebäude verlassen. Es wurde niemand verletzt.

Der Alarm wurde ausgelöst, nachdem im Heizungsraum der Schule Es Puig ein Feuer ausgebrochen war. Wegen einer Fehlfunktion war es offenbar zu starker Rauchentwicklung gekommen, die aber keine weiteren Folgen hatte. Die Schüler wurden in die Sporthalle gebracht. EInsatzkräfte von Feuerwehr, Guardia Civil und Ortspolizei erschienen vor Ort. /ff