Toter von Cala Lliteres als Kai Palma identifiziert

Jetzt ist es traurige Gewissheit: Bei dem Toten, der Ende Januar in Cala Lliteres bei Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca in einem Schacht gefunden wurde, handelt es sich um den seit August vermissten deutschen Koch Kai Palma. Das gab die Guardia Civil am Samstagvormittag (3.2.) in einer Pressemitteilung bekannt. Die Ergebnisse eines DNA-Abgleichs ließen keine Zweifel offen, heißt es.

Laut der Behörde sei der Test zur Identifizierung mit Priorität behandelt worden, um die Familie des Toten nicht länger im Ungewissen zu lassen. Die Leiche war am 25. Januar von einem Klempner in einem Rohrschacht bei einer Garage in dem Ortsteil Cala Lliteres – auch Taucherbucht genannt – gefunden worden. Cala Lliteres befindet sich zwischen der Cala Agulla, wo der 28-Jährige verschwand, und dem Leuchtturm von Cala Ratjada.

Die Guardia Civil und auch Beamte der Kölner Polizei, die bereits Ende des Jahres zur Unterstützung der spanischen Kollegen nach Mallorca gereist waren, ermitteln nun weiter, um die Todesumstände zu klären. Es gäbe keinerlei Anzeichen auf Gewalteinwirkungen, dennoch sei völlig unklar, wie und warum der Deutsche in den Rohrschacht gelangt ist.

Kai Uwe Palma war am 17. August 2017 plötzlich spurlos von seiner Arbeitsstelle – dem Schnellimbiss Nyam Nyam nahe der Cala Agulla – verschwunden, ohne Ausweispapiere und sein Handy mitzunehmen. Seitdem hatte von ihm jede Spur gefehlt. Zahlreiche Suchaktionen mit Spürhunden waren vergeblich geblieben. Auch die Mutter des 28-Jährigen war mehrfach nach Mallorca gereist, um selbst nach ihrem Sohn zu suchen. /somo