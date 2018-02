Böses Erwachen mit defekter Gasofenheizung

Zwei Kinder und vier Erwachsene mussten am frühen Sonntagmorgen (4.2.) ins Son-Espases-Krankenhaus in Palma de Mallorca eingeliefert werden. Sie hatten sich Vergiftungen zugezogen, weil die Gasofenheizung in dem gemeinsamen Wohnhaus in der Inselhauptstadt defekt war.

Wie die Sicherheitskräfte berichten, sei eine der Betroffenen in schlechtem Zustand aufgewacht. Sie habe starke Kopfschmerzen und Übelkeit verspürt und den Notruf gewählt. Als die Sanitäter eintrafen, fanden sie fünf weitere Familienmitglieder mit alarmierenden Symptomen vor. Wie sich später herausstellte, litten sie alle darunter, dass eine mobile Ofenheizung nicht richtig funktionierte und über Nacht Gas ausgetreten war. Die gesundheitlichen Schäden sind bei mehreren der Betroffenen als schwer einzustufen. /somo