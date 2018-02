Regen und Windböen auf Mallorca: Baum auf Plaça d´Espanya umgestürzt

Die ungewöhnlich heftigen und anhaltenden Regenfälle in Verbindung mit starken Windbönen auf Mallorca haben dazu geführt, dass auf der zentralen Plaça d'Espanya in Palma am Dienstag (6.2.) ein Baum umstürzte. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Der Regen hatte den Boden aufgeweicht, so dass der Wind leichtes Spiel mit dem Baum hatte.

Die Regenmengen ließen zudem erneut die berühmten Ufanes-Quellen bei Campanet gehörig sprudeln. Erstmals in diesem Jahr war dort das Wasser am 28. Januar aus dem Erdreich hervorgetreten.

Besonders ergiebig regnete es seit Montag auf Mallorca in Marratxí: Dort gingen 16,8 Liter pro Quadratmeter nieder. Wo es wieviel Niederschlag gab, geht aus der angefügten Twitter-Übersicht des Wetterdienstes Aemet hervor:

Die Mindesttemperaturen gingen in der Nacht zum Dienstag gehörig in den Keller auf der Insel: In Binissalem wurden 5 Grad gemessen, in Muro 5,3 Grad und am Kloster Lluc 3,9 Grad.

Das feucht-kalte Schmuddelwetter bleibt Mallorca leider bis auf weiteres erhalten. Bis Mittwoch (7.2.) sinken die Höchsttemperaturen bei vielen Wolken, wenig Wind und immer mal wieder Regen sogar noch, und zwar auf 11 Grad. Die Schneefallgrenze fällt auf 700 Meter, so dass es in der Serra de Tramontana wie bereits in den vergangenen Tagen weiß werden kann. Nachts sacken die Werte weiter auf 5 bis 6 Grad Grad.



Wegen aufgewühlter See galt im Norden, Nordwesten und Nordosten von Mallorca am Dienstag die Warnstufe Gelb. Am Mittwoch hat der Wetterdienst Aemet für den Norden und Nordosten der Insel sogar die Warnstufe Orange ausgerufen.



Erst zur neuen Woche hin soll das Wetter auf Mallorca wieder spürbar freundliche werdenr: Dann soll es bei mehr Sonne wieder milder werden. /it