Betrunkene Autofahrerin beschädigt fünf Pkw

Eine betrunkene Autofahrerin ist in Palma de Mallorca gegen fünf Autos gekracht und hat erheblichen Schaden verursacht. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch (31.1.) in der Nähe des Ocimax-Kinokomplexes. Bei der Unfallfahrerin handelt es sich um eine 45-jährige britische Staatsangehörige.

Die Frau verursachte die Schäden beim Einparken. Von Zeugen herbeigerufene Polizisten trafen auf sie in einer Bar. Sie war betrunken, hatte aber dort laut Beschäftigen keinen Alkohol zu sich genommen. Die Polizisten stellten bei ihr 0,79 Promille fest. Unter den angefahrenen Autos befand sich ein Citroen C·3, an dem Totalschaden verzeichnet wurde. /it