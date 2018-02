Internet-Betrug: Polizei nimmt Deutschen auf Mallorca fest

Die Nationalpolizei hat einen Deutschen auf Mallorca festgenommen, der per internationalem Haftbefehl gesucht worden war. Der Mann wurde wegen Betrugs in Höhe von 2.000 Euro gesucht, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Freitag (9.2.) berichtet.

Die Festnahme fand bereits am Mittwoch im Rahmen einer Kontrolle statt. Der 41-Jährige soll im Internet Produkte angeboten haben, die zwar von den Kunden bezahlt, aber nie geliefert wurden. /ff