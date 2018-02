Straßensperrungen nach kräftigem Schneefall auf Mallorca

Im Zuge der Kältewelle hat es auf Mallorca in der Nacht auf Freitag (9.2.) kräftig geschneit - zumindest in den Höhenlagen der Tramuntana. Für den Verkehr gesperrt wurde die Panorama-Straße nach Lluc, zwischen dem Coll de sa Batalla und dem Mirador de ses Barques. Auch die Serpentinen-Straße nach Sa Calobra war am Morgen nicht befahrbar, wurde aber am Freitagmittag wieder für den Verkehr freigegeben. Derzeit befindet sich die Schneefallgrenze auf etwa 600 Metern.

Bereits am vergangenen Wochenende hatten sich die Spitzen der Tramuntana weiß gefärbt, zahlreiche Ausflügler zog es in die Tramuntana, um die seltene Pracht zu bestaunen. /ff

