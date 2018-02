Bauarbeiter stirbt nach Sturz in Aufzugsschacht

In Palma ist ein Bauarbeiter im vierten Stock in einen offenen Aufzugsschacht gestürzt. Er starb nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus Son Espases am Dienstagabend (13.2.).

Unfall ereignete sich gegen Viertel vor vier am Nachmittag in der Straße Mà des Moro. Der Bauarbeiter war mit Renovierungsaufgaben beschäftigt, als er in den Schacht stürzte. Als die Feuerwehr eintraf, stabilisierten sie den schwer verletzten Mann und fuhren ihn ins Krankenhaus.